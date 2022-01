Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung durch Beschmieren mit Öl bei der Firma PT Plastic Technologie GmbH

Dörscheid (ots)

Zwischen den Jahren, am 28. Dezember 2021, im Zeitraum von 16:00 Uhr, bis zum Morgen des 29. Dezember 2021, 06:00 Uhr, wurde bei der Firma PT Plastic Technologie GmbH, der Haupteingangsbereich stark mit Öl verschmutzt bzw. beschmiert. Es entstand ein hoher Sachschaden. Die Firma liegt außerhalb der Ortslage Dörscheid. Der Eingangsbereich liegt ca. 50 Meter und somit in Sichtweite von der Kreisstraße 100, die nach Kaub führt, entfernt. Ebenfalls führt die dortige Edwin-Napp-Straße hinter der Firma zum Sportplatz der SG Kaub 1861. Wem in dem Tatzeitraum an den beschriebenen Örtlichkeiten verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, setzt sich bitte per Mail oder Telefon, mit der Polizei in St. Goarshausen in Verbindung.

