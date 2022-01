Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Kupferkabel

Diez (ots)

In der Zeit von Mittwoch bis Freitag (05. - 07.01.22) wurden Verbindungskabel der provisorischen Beleuchtung des neuen Tunnels in Diez entwendet. Wer verdächtige Aktivitäten bemerkt hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez, Tel.: 06432/601-0 oder pidiezwache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

