Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl aus PKW

Höhr-Grenzhausen (ots)

Am heutigen Dienstag parkten in den späten Nachmittagsstunden Spaziergänger ihren Pkw auf dem Parkplatz an der Feuerwehrhütte in Hillscheid. Bei ihrer Rückkehr mussten sie feststellen, dass unbekannte Täter die Scheibe an ihrem Pkw eingeschlagen hatten und eine Tasche entwendet hatten. Zu dem Zeitpunkt war der Parkplatz noch gut von Spaziergängern besucht, daher bittet die Polizei in Höhr-Grenzhausen um Hinweise aus der Bevölkerung zum Täter oder Tathergang. Hinweise bitte an die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen unter der Telefonnummer: 02624-9402-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell