Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Mit Alkohol am Steuer

Germersheim (ots)

Am Samstagmorgen um 00:05 Uhr wurde ein 36-jähriger Audi-Fahrer in der Konrad-Adenauer-Straße in Germersheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahrnehmen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Da der 36-Jährige Fahrer einen weiteren gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest bei hiesiger Dienststelle ablehnte, wurde ihm bei hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des 36-jährigen wurde ebenfalls sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell