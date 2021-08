Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Diebstahl von zwei Mofarollern

Germersheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in der Straße Im Sandfeld in Germersheim zwei Mofaroller aus zwei benachbarten Wohnanwesen entwendet. Die Roller waren jeweils auf den frei zugänglichen Anwesen geparkt und wurden vermutlich durch die bisher unbekannten Täter aufgebrochen und im Anschluss kurzgeschlossen. Die beiden entwendeten Mofaroller wurden am Freitagnachmittag hinter einer Scheune in der Nähe der Ludwig-Erhard-Straße in Germersheim beschädigt aufgefunden. Die beiden Halter wurden informiert und holten ihre Mofaroller wieder ab.

Zeugenhinweise zu der Tat bzw. zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell