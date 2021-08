Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verbotswidrig abgebogen und Rollerfahrer übersehen

Landau, Maximilianstraße- 20.08.2021, 21:30 Uhr (ots)

Leicht verletzt wurde am Freitagabend eine 18-jährige Rollerfahrerin aus dem Kreis Südliche Weinstraße bei einem Verkehrsunfall in der Maximilianstraße in Landau. Ein 31-jähriger Landauer befuhr mit seinem PKW die Maximilianstraße in Fahrtrichtung Bahnhof und wollte verbotswidrig nach links in die Poststraße einbiegen. Hierbei übersah er die in die entgegengesetzte Richtung fahrende Rollerfahrerin. Durch den Zusammenstoß kam die Rollerfahrerin zu Sturz und musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Landauer Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell