Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall auf glatter Fahrbahn

Schmallenberg (ots)

Eine 38-jährige Frau aus Bad Berleburg ist am Montagabend gegen 22.15 Uhr mit ihrem Wagen von der Fahrbahn gerutscht. Auf der Jagdhauser Straße fuhr sie in Richtung Fleckenberg. In einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und verunfallte. Die 38-Jährige wurde schwer verletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell