Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen/Dülken: Aktion sicheres Fahrrad - mit der Polizei sicher in die dunklen Monate

Viersen/Dülken (ots)

Der Herbst hat begonnen und damit wird es morgens auf dem Schulweg wieder dunkel und manchmal auch nebelig. Ein verkehrssicheres Fahrrad ist da ganz wichtig. Bei der Aktion sicheres Fahrrad können sowohl Kinder als auch Erwachsene ihre Räder durch unsere Verkehrssicherheitsberater überprüfen lassen. Die Polizei Informiert über Kindersicherung im Auto, über Fahrradhelme sowie um andere Dinge rund um Sicherheit im Straßenverkehr. Auf Wunsch wird ein Sehtest von der Kreisverkehrswacht durchgeführt. Die nächsten Termine sind: 05.10.21 von 14-16 Uhr in Dülken am Alter Markt/Brunnen, und am 06.10.21, ebenfalls von 14-16 Uhr in Viersen, Fußgängerzone, Platz vor der Sparkasse. /wg (822)

