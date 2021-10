Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Fehler beim Abbiegen ist Unfallursache - Radfahrer leicht verletzt

Willich-Schiefbahn (ots)

Die Situation kennt jeder: Im Nachtmittags-Feierabendverkehr staut sich an so mancher Einmündung oder Kreuzung der Verkehr. Manchmal ärgert man sich, dass niemand aus dem Querverkehr anhält und einen abbiegen lässt. Die Zeit drängt, denn der nächste Termin wartet. Tut sich dann doch eine Lücke auf, weil ein netter Autofahrer Erbarmen hat, will man keine Zeit verlieren... Stopp! Genau in solchen Situationen ist Ruhe und Übersicht geboten, damit Unfälle nicht passieren. Vor allem dann, wenn freundliche Verkehrsteilnehmer signalisieren, dass man fahren könne. In Schiefbahn führte aber genau diese Situation zu einem Unfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde - glücklicherweise nur leicht. Ein 20 Jahre alter Mönchengladbacher fuhr mit seinem Pkw auf der Hubertusstraße und wollte an der Einmündung zur Hochstraße nach links abbiegen. Er hielt zunächst an, da sich der Verkehr auf der Hochstraße staute. Als er dann abbog, achtete der Mönchengladbacher nicht auf einen von links kommenden Pedelec-Fahrer. Der 70-jährige Mann aus Schiefbahn, der auf dem Radweg in Richtung Tupsheide unterwegs war, wurde bei der Kollision leicht verletzt. /wg (821)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell