Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Radfahrer flüchtet nach Unfall mit Radfahrerin - Polizei sucht Zeugen

Kempen (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 10.00 Uhr war eine 15-jährige Schülerin mit ihrem Fahrrad auf der Straße Acker in Kempen in Richtung Neustraße unterwegs. Als sie an der dortigen Einmündung (rechts vor links) nach links abbog, kollidierte sie mit einem von links kommenden Radfahrer. Die vorfahrtsberechtigte Schülerin stürzte und wurde dabei leicht verletzt, ihr Rad wurde beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der unfallverursachende Fahrradfahrer sprach kurz mit der Jugendlichen und setzte seinen Weg dann in Richtung Buttermarkt fort, ohne seine Personalien anzugeben. Die 15-Jährige beschrieb den Mann als etwa 60 Jahre alt. Er hat einen Stoppelbart und trug möglicherweise eine schwarze Schirmmütze. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (819)

