Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-Tönisberg: Vorfahrt missachtet - Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Kempen-Tönisberg (ots)

Am Donnerstag gegen 14.00 Uhr war der 66-jährige Pedelec-Fahrer aus Düsseldorf auf dem Radweg des Windmühlenweges in Richtung Tönisberg unterwegs. Ein 48 Jahre alter Autofahrer aus Hilden, der von einem Nebenweg des Windmühlenweges auf die K 23 in Richtung St. Hubert abbog, missachtete die Vorfahrt des 66-Jähigen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, bei der der Radfahrer verletzt wurde. Der Mann wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /wg (817)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell