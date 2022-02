Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Graffiti

Schmallenberg (ots)

Im Zeitraum von Dienstag 17 Uhr bis Mittwoch 12 Uhr haben Unbekannte die Fassade eines Kindergartens in der Straße "An der Robbecke" mit Farbe beschmiert. Die Täter besprühten das Gebäude mit einem Schriftzug in lila Farbe.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

