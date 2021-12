Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Verkehrsbeeinträchtigung durch LKW-Bergung nach Verkehrsunfall

Wesel (ots)

Am Donnerstag, den 30.12.2021, gegen 12.00 Uhr, kam ein Silo-Lkw auf der Bundesstraße 8, in Höhe des Wildgatters in Wesel-Diersfordt, aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Die im Graben stehende Zugmaschine musste aufwendig durch ein Abschleppunternhemen geborgen werden. Für die Dauer der Bergung blieb die B8 bis 16.00 Uhr vollständig gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet. Durch den Verkehrsunfall wurde niemand verletzt.

