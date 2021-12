Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Aufmerksamer Verkehrsteilnehmer rief die Polizei

Betrunkener Autofahrer fiel durch unsichere Fahrweise auf

Polizei sucht Zeugen

Xanten (ots)

Am Mittwochabend gegen 17.45 Uhr fiel einem 51-jährigen Xantener ein weißer Kleinwagen auf der Xantener Straße (B 57) aus Richtung Haus Grünthal kommend, in Fahrtrichtung Xanten auf. Das Fahrzeug fiel insbesondere durch seine unsichere Fahrweise auf. Es fuhr immer wieder auf die Gegenfahrbahn, bremste teilweise unverhältnismäßig und unerwartet stark ab und fuhr deutlich langsamer als erlaubt. Auch anderen Verkehrsteilnehmern fiel die Fahrweise des Kleinwagens auf, so dass diese den Fahrer bereits mittels Lichthupe warnten.

Der 51-jährige Xantener handelte richtig: Er wählte den Notruf 110 und informierte die Polizei über das verdächtige Fahrzeug und gab immer wieder den aktuellen Standort des Fahrzeugs durch.

Polizeibeamte konnten den weißen Kleinwagen schließlich anhalten und den Fahrer kontrollieren. Dieser war alkoholisiert. Ein Arzt entnahm dem Fahrzeugführer eine Blutprobe und die Polizeibeamten stellten seinen Führerschein sicher.

Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des Kleinwagenfahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420, zu melden.

