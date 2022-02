Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar vom Samstag, 19.02.22, 18:00 Uhr bis Sonntag, 20.02.22, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Raub in Wohnung

Am Samstagabend, gegen 20:00 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Marienburger Straße in Jürgenohl zu einem Raubdelikt. Danach soll das 40- jährige Opfer von zwei bislang unbekannten Tätern aufgesucht worden sein. Die Täter hätten zunächst geklingelt, woraufhin das Opfer gutgläubig die Tür geöffnet hatte. Dann sollen die Täter das Opfer unvermittelt angegriffen haben. Dabei hätten sie den 40- Jährigen Goslarer mit den Fäusten geschlagen und auch im Weiteren getreten. Anschließend hätten sie die Wohnung betreten und der Wohnungsschlüssel des Opfers entwendet worden. Die

Täter werden wie folgt und nahezu ähnlich beschrieben: männlich, ca.180 cm groß, muskelöse Statur, schwarz und mit Mütze bekleidet, braunhaarig, weiße FF2 Maske.

Die Polizei Goslar bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 05321-339-215 zu melden.

i.A. Dankenbring, PHK, PI Goslar Tel. 05321-339-0

