POL-OS: Bersenbrück: Handtasche auf Supermarktparkplatz gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bersenbrück (ots)

Am vergangenen Freitagmittag brachte ein Unbekannter eine 83-jährige Bersenbrückerin auf einem Supermarktparkplatz um ihre Damenhandtasche. Gegen 13 Uhr stellte die Seniorin ihr Fahrrad an einem Ständer in der Nähe des Haupteingangs des großen Marktes in der Robert-Bosch-Straße ab. Als sie ihr Zweirad daraufhin für wenige Sekunden unbeaufsichtigt ließ, um ihren Einkaufswagen abzustellen, machte sich ein Unbekannter an ihrer Fahrradtasche zu schaffen. Der Dieb nahm die rehbraune Handtasche der Dame an sich und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Seniorin erstattete wenig später Anzeige bei der örtlichen Polizeidienststelle. Die Ermittler aus Bersenbrück bittet nun um Hinweise zu der Tat oder den Tätern unter 05439/9690.

