Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Hoher Sachschaden bei Brand in Buer

Melle (ots)

Kurz nach Mitternacht (00.25 Uhr) in der Nacht zu Dienstag geriet aus noch ungeklärter Ursache ein Fahrzeug in einem Carport im Kampingring in Brand. Bei Eintreffen der örtlichen Feuerwehren (ca.70 Einsatzkräfte aus Buer, Markendorf, Melle-Mitte und Tittingdorf) standen Auto und Carport bereits in Vollbrand. Auch baulich angrenzende Wohngebäude wurden durch die Flammen beschädigt. Zum Glück kamen keine Personen zu Schaden. Die Schadensumme wird von den Brandermittlern auf ca. 80.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an. Hinweise zur Brandursache nimmt die Polizei in Melle unter 05422 920600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell