Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Sachbeschädigungen am Busbahnhof- Polizei sucht Zeugen

Ostercappeln (ots)

Am Montagmittag, in der Zeit zwischen 12.40 Uhr und 13 Uhr, wurden am Busbahnhof in der Bremer Straße mehrere Sachbeschädigungen begangen. Unbekannte zersägten zunächst 5 Jungbäume auf dem mittleren Grünstreifen und zerstörten kurz darauf die Seitenscheibe eines abgestellten Linienbusses. Die Polizei aus Bohmte bittet um Hinweise zu der Tat oder den Tätern unter 05471/9710.

