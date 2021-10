Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Pkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinwirkung gestoppt

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstag (14.10.) gegen 21:47 Uhr hielten Polizeibeamte einen 55-jährigen Bergisch Gladbacher im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an, der zu diesem Zeitpunkt in seinem blauen Ford die Ferrenbergstraße in Fahrtrichtung Feldstraße in Heidkamp befuhr.

Der Verdacht der Beamten, dass der Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, wurde durch einen Drogenvortest erhärtet: Der Test verlief positiv auf Kokain. Der Pkw-Fahrer räumte zudem ein, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.

Zwecks Blutprobenentnahme wurde der 55-Jährige zur nahegelegenen Polizeiwache verbracht. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu, wie das Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss und das Führen eines Fahrzeuges ohne Fahrerlaubnis. (ch)

