Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Lenkrad aus Mercedes gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch (13.10.) gegen 10:42 Uhr musste ein 33-Jähriger aus Bergisch Gladbach feststellen, dass unbekannte Täter in seinen Pkw der Marke Mercedes, welcher er am Vorabend gegen 23:15 Uhr in der Borngasse im Stadtteil Paffrath geparkt hatte, eingebrochen waren.

Die bislang unbekannten Täter schlugen eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein, durchsuchten die Mittelkonsole und entwendeten das Lenkrad. Der Gesamtschaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell