Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Auffahrunfall - Zwei Personen leichtverletzt

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (11.10.) kam es in der Straße An der Gohrsmühle gegen 17:00 Uhr zu einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge. Dabei übersah eine 18-jährige Mini-Fahrerin einen vor ihr stehenden 65-jährigen BMW-Fahrer und fuhr diesem auf. Durch den Aufprall wurde der BMW gegen das Auto einer 41-Jährigen Honda-Fahrerin geschoben. Die 18-Jährige und die 41-Jährige - alle Unfallbeteiligten stammen aus Bergisch Gladbach - wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht; der Sachschaden wird auf circa 12.000 Euro geschätzt. (mw)

