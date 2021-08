Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Feldberg: Lkw verliert Bierkisten

Freiburg (ots)

Auf der Fahrt von Altglashütten in Richtung Bärental öffnete sich am Mittwochmorgen, 04.08.2021, 08:45 Uhr, an einem Lkw die Seitenplane der Ladefläche.

In einer Linkskurve der B500 fielen in der Folge rund 20 gefüllte Kisten Bier auf die Fahrbahn. Die Scherben verteilten sich auf einer Länge von ca. 100 Metern auf der Fahrbahn.

Die Straßenmeisterei wurde mit der Reinigung der Straße beauftragt. Für die Dauer der Reinigungsarbeiten kam es zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell