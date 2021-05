Polizei Dortmund

POL-DO: Aktualisierung: Wachbetrieb in Eving geht ab 14 Uhr wieder weiter

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0523

Wie bereits mit den Pressemitteilungen Nr. 0521 und 0509 berichtet, finden in der Polizeiwache in Dortmund-Eving derzeit Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten statt. Aufgrund des Umzugs der Beamtinnen und Beamten aus den provisorischen Räumlichkeiten zurück in die Wache, kam es gestern und heute (18. Mai) zu Einschränkungen im Wachbetrieb. Diese werden ab 14 Uhr wieder aufgehoben sein.

Die Kolleginnen und Kollegen der Wache stehen Bürgerinnen und Bürgern dann auch wieder als Ansprechpartner in der Wache zur Verfügung. Für die Einsatzwahrnehmung gab es die gesamte Zeit über keine Einschränkungen.

