Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Dienstag (12.10.) gegen 22:00 Uhr hielt die Polizei im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen 42-jährigen Pkw-Fahrer an, der gerade in seinem roten Ford die Kölner Straße in Fahrtrichtung Overather Straß befuhr.

Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten besondere Auffälligkeiten feststellen, die auf einen Betäubungsmittelkonsum hinwiesen. Der 42-jährige Fahrzeugführer räumte den Drogenkonsum ein - ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC und Amphetamine.

Des Weiteren war der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und bestätigte den Beamten, keinen gültigen Versicherungsschutz für das Fahrzeug zu besitzen. Nach einer genaueren Betrachtung der Kennzeichen konnten die Polizeibeamten feststellen, dass es sich hierbei um gefälschte TÜV Stempel sowie gefälschte Siegel handeln muss.

Der 42-jährige Pkw-Fahrer wurde zwecks Blutprobenentnahme zur Polizeiwache verbracht. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell