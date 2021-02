Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Arbeitsschuhe geklaut

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Innerhalb weniger Minuten haben Diebe am Sonntagnachmittag in Mehlingen in der Mittelstraße zugeschlagen. Ihre Beute: zwei Paar Arbeitsschuhe.

Das Opfer des Diebstahls, ein 28-jähriger Mann, meldete der Polizei, dass er die Schuhe geputzt und gegen 13.15 Uhr zum Trocknen vor die Tür gestellt hatte. Als er sie ein paar Minuten später wieder hereinholen wollte, waren sie nicht mehr da.

Ein Nachbar berichtete, dass er eine Person gesehen habe, die mit Schuhen in der Hand weggelaufen sei. Ob es sich dabei um die gestohlenen Schuhe handelte, konnte nicht geklärt und der Unbekannte nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 jederzeit unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 entgegen. |cri

