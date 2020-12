Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fliegengitter vor einem Fenster in Brand gesetzt

Erkelenz-KatzemErkelenz-Katzem (ots)

Am Mittwoch (16. Dezember), gegen 21.25 Uhr, setzten unbekannte Täter das Fliegengitter vor einem Fenster einer Erdgeschosswohnung in der Straße Vorstadt in Brand. Der Bewohner war von einem Nachbarn auf den Brand aufmerksam gemacht worden und löschte die Flammen selbst. Dabei verletzte er sich jedoch leicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, diese dauern noch an. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 1 in Heinsberg in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell