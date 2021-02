Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kennzeichen samt Halterung abgerissen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am vergangenen Donnerstag (18. Februar) abends kurz vor halb 8 in Enkenbach-Alsenborn unterwegs waren. Gesucht werden Hinweise auf eine verdächtige Person, die sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich Thomasstraße/Alsenzstraße/Römerstraße aufhielt.

Der unbekannte Mann wurde dabei beobachtet, wie er in der Alsenzstraße an einem geparkten Ford Kuga das hintere Kennzeichen samt Halterung von der Kofferraumklappe abriss - anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Römerstraße. Der Täter hat eine schlanke Statur und war bekleidet mit einer weiten Jeanshose, weißen Schuhen und einer dunklen Winterjacke.

Zeugen, die den Mann vor oder nach der Tat gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

