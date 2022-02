Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 21.02.22

Goslar (ots)

Sonstige Sachbeschädigung - Schaden 400,- Euro

Am 20.02.22, 20.46 Uhr, zerstörte ein bislang unbekannter Täter eine Glasscheibe im Wert von 400,- Euro im Eingangsbereich eines Hauses in der Talstraße in Seesen. Der 56jährige Geschädigte aus Seesen stellte Strafantrag gegen unbekannt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an das PK Seesen (Tel.: 9440)

i.A.

Knackstedt, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell