Polizei Köln

POL-K: 210905-2-K Fahranfänger versucht nach Posing-Auftritt zu flüchten - Führerschein und Auto beschlagnahmt

Köln (ots)

In der Nacht auf Samstag (4. September) haben Kölner Polizisten nach kurzer Verfolgung einen stark getunten 3er BMW in Poll gestoppt - in der Sackgasse In der Kreuzau hatte der alkoholisierte, 20-jährige Fahranfänger sich gegen 1.50 Uhr festgefahren. Sein BMW war bereits zuvor aufgrund technischer Mängel stillgelegt worden. Ein Atemalkoholtest ergab circa 0,8 Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Wagen sowie den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren ein. Kurz zuvor hatte der 20-Jährige auf der Alfred-Schütte-Allee, einem bekannten Treffpunkt der Tuner-Poser-Szene, angesichts des Streifenwagens Gas gegeben, um mit mindestens 80km/h durch das nahe Wohngebiet zu flüchten und jedwede Anhaltesignale zu ignorieren. Ähnlich verlief gegen 4.20 Uhr ein Polizeieinsatz in Esch-Auweiler: Auch hier fuhr sich ein alkoholisierter Autofahrer beim vergeblichen Fluchtversuch fest. Der 34-jährige Fiat-Fahrer war den Beamten aufgrund der erheblichen Unfallschäden an seinem Auto auf der Escher Straße aufgefallen. Auch er beschleunigte, kam im Wendehammer Am Braunsacker zum Stehen und versuchte, trotz eines Achsbruchs weiter zu flüchten. Nachdem er hierbei einen geparkten Pkw gerammt hatte, nahmen die Verfolger ihn fest und stellten Führerschein und Auto sicher. Ein Arzt entnahm dem 34-Jährigen eine Blutprobe. (cg/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell