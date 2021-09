Polizei Köln

POL-K: 210903-2-K Professionelle Ladendiebe nach Zeugenhinweis gestellt - Haftrichter

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Donnerstagnachmittag (2. September) in der Innenstadt einen 46-jährigen Ladendieb und seinen 29-jährigen Komplizen in Tatortnähe festgenommen. Polizisten stellten die in einem Bekleidungshaus erbeutete hochwertige Konfektionsware sicher. Das Kriminalkommissariat 51 ermittelt nun gegen die bereits einschlägig bekannten Diebe. Die Staatsanwaltschaft Köln beabsichtigt, die Festgenommenen, die in Deutschland keinen festen Wohnsitz vorweisen können, wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls einem Haftrichter vorzuführen.

Gegen 15.40 Uhr hatte ein Ladendetektiv des Herrenmode-Geschäfts auf der Schildergasse die Langfinger beobachtet, als sie arbeitsteilig Marken-T-Shirts und -Jacken im unteren vierstelligen Gegenwert in einer Tasche verstauten und aus dem Laden flüchteten. Kurz darauf erkannten herbeigerufene Polizisten die Verdächtigen aufgrund der guten Personenbeschreibung an der nahen Cäcilienstraße. (cg/de)

