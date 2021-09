Polizei Köln

POL-K: 210902-2-K Radfahrer von Audi erfasst - Krankenhaus

Köln (ots)

Ein Audi-Fahrer (31) hat am Mittwochabend (1. September) gegen 20 Uhr beim Rechtsabbiegen von der Opladener Straße auf den Auenweg einen in Richtung Bahnhof Deutz fahrenden 24-jährigen Radfahrer erfasst. Laut Zeugenangaben soll der Radfahrer bei Rotlicht über die Straße gefahren sein. Rettungskräfte brachten den Kölner mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (mw/de)

