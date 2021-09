Polizei Köln

POL-K: 310901-7-K "Willkommen im Team Polizei" - Polizeipräsident Uwe Jacob begrüßt neue Kolleginnen und Kollegen bei der Polizei in Köln

Köln

Rund 600 neue Kolleginnen und Kollegen hat Polizeipräsident Uwe Jacob am 30. August und 1. September im Team der Polizei Köln begrüßt. Die frisch ausgebildeten Kommissarinnen und Kommissare unterstützen fortan ihre Kolleginnen und Kollegen im Streifendienst, bei der Kripo, in Hundertschaften und in der Verwaltung. Im Polizeipräsidium in Köln-Kalk schwor Polizeipräsident Uwe Jacob die neuen Berufsanfänger auf das ein, was den Polizeiberuf ausmacht: "Sie haben sich einen spannenden Beruf ausgesucht, der Ihnen viel abverlangen, im Gegenzug aber auch viel Zufriedenheit geben wird. Sie sind jung: Bewahren Sie sich Ihre Begeisterungsfähigkeit und Ihren Wissensdurst. Ich bin mir sicher, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen Ihr "Abenteuer Polizei" mit Ihnen gestalten werden". Das Ganze in Zahlen: -82 neu- und zuversetzte Beschäftigte, die aus persönlichen oder dienstlichen Gründen zur Polizei Köln gekommen sind, -148 Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare (ehemalige Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter),

- 354 Kommissaranwärterinnen und -anwärter als neue Studierende, - 6 Regierungsinspektoranwärterinnen und -anwärter und - 5 Regierungsinspektorinnen und Regierungsinspektoren.

