Polizei Köln

POL-K: 210902-1-K Passanten stellen mutmaßliche Taschendiebe - Festnahme

Köln (ots)

Dank des beherzten Eingreifens von Fahrgästen einer KVB-Stadtbahn hat die Polizei Köln am Mittwochabend (1. September) zwei mutmaßliche Taschendiebe (beide 21) an der Haltestelle Heumarkt festgenommen. Ein Zeuge (21) hatte die beiden Männer nach dem Diebstahl von Bargeld aus der Tasche seiner Begleiterin (27) in einer Gaststätte auf der Gürzenichstraße bis in die U-Bahn verfolgt. Dort hatte er weitere Fahrgäste um Unterstützung beim Festhalten bis zum Eintreffen der Polizei gebeten. Die 21 Jahre alten polizeibekannten Wohnungslosen sollen heute dem Haftrichter vorgeführt werden. (ph/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell