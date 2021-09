Polizei Köln

POL-K: 210903-3-K Zeugenaufruf nach Diebstahl von Grills im Wert von 120.000 Euro: Ermittler kaufen "heiße" Ware und nehmen mutmaßliches Hehlerpaar fest

Nach der Festnahme mutmaßlicher Hehler hat die Polizei Köln Ermittlungen zu Käufern von Grills der Marke "Santos" über die Verkaufsplattform "Ebay - Kleinanzeigen" aufgenommen. Etwa 100 gestohlene Santos-Grills im Wert von mehr als 120.000 Euro sollen über "Privat" verkauft worden sein. Bei den vermeintlichen Schnäppchen dürfte es sich um gestohlene Grills handeln. Nach einem Hinweis hat die Polizei am Mittwochabend (1. September) in der Köln-Flittard ein mutmaßliches Hehlerpaar (m31, w34) festgenommen und zwei angebotene Grills sichergestellt Die Geräte dürften nach ersten Inventur-Recherchen des in Köln ansässigen Unternehmens zwischen Januar und August aus den Lagern in den Stadtteilen Mülheim und Dellbrück entwendet worden sein. Ob und inwiefern das festgenommene Paar mit dem Unternehmen in Verbindung steht, ob es auch für den Diebstahl verantwortlich ist und auf welchem Wege die Grills aus den Lagern gestohlen worden sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ermittler des Kriminalkommissariats 55 werten derzeit Bildmaterial der firmeneigenen Videoüberwachungsanlage der vergangenen sieben Monate aus. Zeugen, die Hinweise zu den Taten und/oder den Tatverdächtigen geben können oder seit Jahresbeginn Santos-Grills zu stark reduzierten Preisen von Privatpersonen gekauft haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Fahndern des Kriminalkommissariats 55 zu melden. (mm/de)

