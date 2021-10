Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: PKW-Brand und Amtshilfe für die Polizei

Ennepetal (ots)

Brennt Fahrzeug

Am Samstag, den 16.10.2021 um 13:00 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Fahrzeugbrand in die Buettenberger Straße alarmiert. Das Fahrzeug wurde vor Eintreffen der Feuerwehr von einem aufmerksamen Bürger mit einem Feuerlöscher gelöscht. Somit wurde die Ausbreitung des Feuers verhindert. Die Einsatzkräfte kontrollierten das Fahrzeug mit der Wärmebildkamera und leisteten Nachlöscharbeiten. Die Feuerwehr war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einem Tanklöschfahrzeug sowie 5 Einsatzkräften am Einsatzort. Der Einsatz endete um 13:31 Uhr.

Amtshilfe für die Polizei

Am Samstagabend, den 16.10.2021 um 18:58 Uhr, wurde die Feuerwehr Ennepetal von der Polizei um Hilfe gebeten, mit der Drohne im Bereich Buettenberg nach einer vermissten Person zu suchen. Die Feuerwehr rückte mit einem Tanklöschfahrzeug und einer Einsatzkraft zur Einsatzstelle aus. Der Einsatz endete um 20:45 Uhr

