Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brandmeldealarm

Ennepetal (ots)

Am Freitag, den 15.10.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 11:32 Uhr in die Jakobstraße gerufen. Dort hatte in einem Betrieb die automatische Brandmeldeanlage bestimmungsgemäß ausgelöst. In einem Maschinenraum eines Aufzugs hatte sich aus ungeklärten Gründen die Seilbremse überhitzt. Dies führte zu einer leichten Rauchentwicklung. Die Aufzugsanlage wurde stromlos geschaltet und das betroffene Bauteil mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Der Einsatz konnte um 12:19 Uhr beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell