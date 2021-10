Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Containerbrände

Ennepetal (ots)

Am Freitag, den 15.10.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 22:49 Uhr zu einer Firma in die Jakobstraße gerufen. Der Anrufer hatte ursprünglich einen Waldbrand gemeldet. An der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass zwei 40 Kubikmeter-Container mit Abfällen brannten. Die Container wurden mittels eines firmeneigenen LKW abgekippt, mit einem Bagger auseinandergezogen und dann mit Wasser abgelöscht. Der Einsatz endete um 01:40 Uhr.

