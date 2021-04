Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln, RW) Radlerin zieht sich beim Sturz schwere Verletzungen zu

Winzeln (ots)

Bei einem Sturz in der Hochkreuzstraße hat sich am Sonntagnachmittag eine 54 Jahre alte Frau schwere Verletzungen zugezogen. Sie fuhr mit ihrem E-Bike ihrem Ehemann hinterher und kam aus noch unbekannten Gründen zu Fall. Die Frau trug zwar einen Helm, verletzte sich aber dennoch schwer am Kopf. Ersthelfer hatten sie bis zum Eintreffen des Rettungsdienst versorgt. Dieser brachte sie in eine Klinik.

