POL-GS: Pressemitteilung vom 22.02.22

Verkehrsunfall aufgrund Schneeglätte

Am 21.02.22 um 14.11 Uhr befährt eine Fahrzeugführerin die Straße Am Alten Bahnhof/Zellbach in Clausthal-Zellerfeld. Aufgrund Schneeglätte und nicht angepasster Geschwindigkeit, kann die Fahrzeugführerin ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten und rutscht in den Kreuzungsbereich. Hier kollidiert der PKW mit einem vorfahrtsberechtigten LKW. Durch den Zusammenstoß entsteht ein Gesamtschaden von 7000 Euro. Beide Fahrzeugführer bleiben unverletzt.

Verkehrsunfall aufgrund Schneeglätte

Ebenfalls am 21.02.22 um 15.55 Uhr befährt ein Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW die Altenauer Straße in Richtung Bahnhofstraße in Clausthal-Zellerfeld. In Höhe der Einmündung zur Robert-Koch-Straße gerät der PKW auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern, kollidiert mit einem entgegenkommenden PKW, sowie einem Verkehrszeichen. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8000 Euro geschätzt. Alle beteiligten Personen bleiben unverletzt.

