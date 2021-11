Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand in Hochhaus auf der Furth - Polizeiliche Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Neuss (ots)

Feuerwehr und Polizei rückten in der Nacht zu Donnerstag (18.11.), gegen 2:30 Uhr, zu einem Brand in einem Hochhaus an der Kaarster Straße / Am Jröne Meerke auf der Neusser Furth aus. Die Polizei sperrte die Kaarster Straße zur Unterstützung der Lösch- und Evakuierungsmaßnahmen durch die Feuerwehr.

Die starke Rauchentwicklung führte bei mehreren Personen zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die eine Behandlung in einem Krankenhaus notwendig machten.

Derzeit ermitteln die Brandexperten der Kripo zur Ursache des Feuers und zogen hierzu auch einen Brandsachverständigen hinzu. Die Spurensuche und -auswertung dauern derzeit noch an. Bislang steht fest, dass der Brand offenbar im Keller des Hauses ausbrach und sich der Rauch anschließend im gesamten Gebäude ausbreitete.

Zum jetzigen Zeitpunkt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung, kann aber auch eine fahrlässige Verursachung nicht ausschließen.

Entsprechend bittet das zuständige Kriminalkommissariat 11 um Hinweise von möglichen Zeugen, die gegebenenfalls Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Information besitzen, die ermittlungsdienlich sind (Telefon: 02131 300-0)

