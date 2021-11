Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Sperrung im Innenstadtbereich wegen Brand in Geschäftshaus

Neuss (ots)

Die Feuerwehr löschte am Donnerstag (17.11.), um kurz vor 16 Uhr, einen Brand in einem gewerblich genutzten Haus an der Oberstraße. Im Keller des Gebäudes war nach derzeitigen Erkenntnissen ein Müllbehältnis in Brand geraten. Einige Personen wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasintoxikation durch Rettungskräfte medizinisch betreut.

Die Polizei sperrte zum Zweck der Löschmaßnahmen Straßen im Bereich um das betroffene Haus herum, wodurch es zu Störungen im Berufsverkehr kam.

Derzeit ermittelt die Kripo (Kommissariat 11) zur Ursache des Feuers. Es ist nicht auszuschließen, dass der Brand fahrlässig verursacht wurde, deshalb bittet die Polizei mögliche Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell