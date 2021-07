Polizei Bochum

POL-BO: "Sicherer Umgang mit dem Rollator" - Rollator-Parcours endlich wieder vor Ort

Bochum (ots)

Endlich ist es wieder so weit: Nach langer, coronabedingter Pause bietet die Polizei Bochum in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern wieder Info-Veranstaltungen rund um das Thema Rollator an! Die Auftaktveranstaltung findet am kommenden

Mittwoch, 7. Juli, zwischen 10 und 13 Uhr auf dem Kirchparkplatz St. Nikolaus von Flüe in Bochum-Hofstede statt.

Immer mehr Menschen erobern sich mit einem Rollator ein Stück Unabhängigkeit und Mobilität zurück. Doch mit diesen neuen Möglichkeiten und Erfahrungen tauchen auch neue Herausforderungen bei der Teilnahme im Straßenverkehr auf.

"Muss mein Rollator gewartet werden? Ist der Rollator für meine Körpergröße richtig eingestellt? Wie benutze ich meinen Rollator auf unterschiedlichen Untergründen?" - Diese und viele weitere Fragen können in Zukunft wieder vor Ort im Gespräch mit dem Team der Verkehrsunfallprävention der Polizei Bochum beantwortet werden - natürlich kostenfrei und ohne Anmeldung!

Außerdem wieder mit dabei: Der bewährte Rollator-Parcours, in dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen sicheren Umgang mit dem Rollator und die richtige Handhabung auf unterschiedlichen Untergründen trainieren können.

Ergänzend bietet die Verkehrswacht Bochum als tatkräftiger Kooperationspartner wieder die Möglichkeit, die Rollatoren mit Reflektoren auszustatten, damit auch in der dunklen Jahreszeit die Sicherheit im Straßenverkehr gewährleistet ist.

Zudem werden vor Ort der technische Zustand sowie die individuellen Einstellungsmöglichkeiten der Rollatoren überprüft.

Die Familien- und Krankenhilfe wird mit einem Infostand vor Ort sein und den Seniorinnen und Senioren beratend zur Seite stehen.

Weitere Veranstaltungen sind für den 21. Juli in Altenbochum sowie den 4. August in Wattenscheid geplant. (Diese werden in separaten Pressemitteilungen angekündigt)

Medienvertreterinnen und -vertreter sind an allen Veranstaltungstagen herzlich eingeladen, die Aktion vor Ort zu begleiten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

