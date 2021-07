Polizei Bochum

POL-BO: Nach Raubversuch in Herne: Zwei Frauen festgenommen - Jörg Lukat ehrt aufmerksame Zeugin

Herne (ots)

"Aufmerksam, couragiert und eigenverantwortlich", so bezeichnet Polizeipräsident Jörg Lukat das Verhalten von Sina P. - die 32-jährige Hernerin wurde Ende Juni im Präsidium an der Uhlandstraße für ihr vorbildliches Verhalten als Zeugin geehrt. Durch ihr Eingreifen konnten zwei Tatverdächtige nach einem Raubversuch festgenommen werden.

Einen Monat zuvor: Sina P. ist gegen 17 Uhr in Herne-Horsthausen unterwegs. Zwei Frauen verhalten sich ihrer Einschätzung nach verdächtig. Sie beobachtet die beiden, die penetrant an die Wohnungstür einer Seniorin (88) klopfen. Die Seniorin öffnet und das Duo drängt sofort in die Wohnung (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4909861)

Die 32-Jährige bleibt skeptisch, reagiert sofort und ruft den Polizeinotruf. Zivile Polizeibeamte sind wenig später am Tatort und nehmen die beiden tatverdächtigen Frauen noch in der Wohnung fest. Die Frauen hatten alle Räume durchsucht. Das Kriminalkommissariat 13 übernimmt die Ermittlungen.

Polizeipräsident Jörg Lukat war es wichtig, der engagierten Hernerin persönlich seinen Dank und seine Anerkennung auszusprechen. "Nur weil Sie so aufmerksam und schnell reagiert haben, konnte Schlimmeres verhindert werden. Vielen Dank dafür!", sagte er in einem persönlichen Gespräch im Präsidium. "Hinschauen, aufeinander achten und handeln - das ist leider nicht selbstverständlich, aber so wichtig für unsere Gesellschaft." Als Dank für seinen Einsatz überreichte Jörg Lukat der 32-Jährigen neben einer Urkunde auch eine Anerkennungs-Medaille des Präsidiums.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell