Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unerlaubte Einreise im LKW

Schwäbisch Hall - Sulzdorf (ots)

Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei haben am gestrigen Dienstagmorgen (27.07.2021) gegen 10:00 Uhr fünf afghanische Staatsangehörige im Sattelauflieger eines LKW in Sulzdorf festgestellt, welche darin zuvor unerlaubt nach Deutschland eingereist waren. Bisherigen Informationen zufolge sollen die 16 bis 18 Jahre alten Personen wohl in Rumänien unbemerkt in den Anhänger des Fahrzeugs gestiegen und anschließend in diesem bis nach Deutschland mitgefahren sein. Dort bemerkte der 57-Jährige Berufskraftfahrer die Jugendlichen offenbar beim Entladen des Aufliegers auf dem Gelände einer Spedition und informierte umgehend die Polizei. Die Streifen konnten die fünf augenscheinlich unverletzten Personen noch vor Ort feststellen und nahmen sie zunächst in Gewahrsam. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurden die vier minderjährigen Jugendlichen in die Obhut des Jugendamtes übergeben, der 18-Jährige wurde an eine Landeserstaufnahmestelle weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell