Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: DB-Mitarbeiterin bespuckt und gestoßen

Ulm (ots)

Eine 63-Jährige hat am Montagnachmittag (26.07.2021) gegen 15:30 Uhr eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn am Ulmer Hauptbahnhof bespuckt und gestoßen. Nach bisherigem Kenntnisstand war die bulgarische Staatsangehörige bereits gegen 14:15 Uhr mit einem Intercity aus München in Ulm angekommen, wobei sie für die Fahrt wohl kein gültiges Ticket vorzeigen konnte. Zur Feststellung der Identität wurde die 63-Jährige daher von einer hinzugerufenen Streife der Bundespolizei auf die Dienststelle verbracht, welche sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gegen 15:00 Uhr wieder verlassen konnte. Nur kurz darauf belästigte die Tatverdächtige offenbar mehrere Reisende am Bahnsteig 2 und geriet wohl in eine verbale Streitigkeit mit einer bis dahin unbeteiligten Mitarbeiterin der Deutschen Bahn. Im Laufe dieser Streitigkeit soll die wohnsitzlose Frau die 46-jährige Mitarbeiterin gestoßen und bespuckt haben. Alarmierte Kräfte der Bundespolizei konnten die 63-Jährige nach kurzer Flucht am Bahnhof vorläufig festnehmen. Gegen sie wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.

