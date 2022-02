Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Rollerfahrer nach Unfall schwer verletzt

Ein 32-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Mittwochmorgen gegen 5:40 Uhr die Kreisstraße 1850 aus Schwaikheim kommend. Am Kreisverkehr K 1850 / K 1911 bog er an der ersten Ausfahrt auf die Kreisstraße 1911 in Richtung Waiblingen ab. Unmittelbar nach Verlassen des Kreisverkehrs verlor der 32-Jährige auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem entgegenkommenden 42 Jahre alten Roller-Fahrer kollidierte. Der Roller-Fahrer erlitt beim Unfall schwere Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 7500 Euro.

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch kurz nach 13 Uhr auf der Alten Bundesstraße. Eine 55 Jahre alte Autofahrerin befuhr den Zubringer zur Alten Bundesstraße von der Eisentalstraße kommend in Richtung L 1193. Auf Höhe der dortigen durchgezogenen Linie wurde sie von einem bisher unbekannten Autofahrer nach rechts abgedrängt und prallte gegen den Bordstein, wodurch die Felge beschädigt wurde. Der Unfallverursacher hielt kurz an, entfernte sich aber anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Unfalls, insbesondere die Fahrerin eines roten Pkw, die hinter der 55-Jährigen fuhr, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier zu melden.

Leutenbach - Weiler zum Stein: Radfahrerin nach Unfall mit Pkw leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 26-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 16:15 Uhr an der Kreuzung Schwaikheimer Straße / Im Hummerholz. Die Radfahrerin befuhr den Gehweg der Schwaikheimer Straße aus Richtung des Weiler-Kreisels kommend und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Zeitgleich wollte eine 48 Jahre alte VW-Fahrerin von der Straße im Hummerholz nach rechts in die Schwaikheimer Straße abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und der Radfahrerin, woraufhin diese stürzte. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Schorndorf: 15.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Eine 41 Jahre alte Fahrerin eines Omnibusses streifte am Mittwochvormittag gegen 10:20 Uhr das Glashaus einer Bushaltestelle im Holzbergweg und beschädigte dieses hierbei. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt.

