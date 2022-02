Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch - Farbschmierereien - Unfälle

Aalen (ots)

Wasseralfingen: Einbruch in unbewohntes Haus

Im Zeitraum zwischen Freitag, 18.02.2022, 12.00 Uhr und Dienstag, 22.02.2022, 17:00 Uhr, sind Unbekannte in ein derzeit unbewohntes Haus eingebrochen. Auf bislang unbekannte Weise verschafften sich die Einbrecher Zugang zu dem Haus im Weidenfeld, durchwühlten die Räumlichkeiten und nächtigten augenscheinlich darin. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist noch unklar. Wer Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen geben kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien kam es im Zeitraum vom 14.02-17.2.2022 an mehreren Gebäuden und Objekten in Schwäbisch Gmünd. In den Straßen Oberbettringer Straße, Rauchbeinstraße, In der Eck, Pleuer Passage, Lindenfirststraße und Am Stadtgarten wurden die Hauswände und Mauern verschiedener Gebäude sowie mehrerer Objekte mit Farbe besprüht. Der entstandene Sachschaden beziffert sich aktuell auf ungefähr 3200 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den möglichen Verursachern geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 07171/3580 an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd.

Aalen: Aufgefahren

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Mittwochfrüh ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand. Gegen 05:30 Uhr fuhr ein 49-Jähriger mit seinem Seat an der Auffahrt zur B29 auf einen abbremsenden Renault eines 20-Jährigen auf.

Oberkochen: Vorfahrt missachtet

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch, auf Höhe der Einmündung in die Katzenbachstraße. Ein 25-Jähriger befuhr gegen 08:40 Uhr mit seinem Citroen die Aalener Straße in Richtung Heidenheimer Straße. An der Einmündung zur Katzenbachstraße missachtete er die Vorfahrt einer 35-jährigen Opel-Astra Fahrerin, die in die Aalener Straße einbiegen wollte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro entstand.

