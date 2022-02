Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ellwangen: Aufdringlicher Bettler festgenommen

Aalen (ots)

Wie bereits am Montag berichtet, war am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr ein aufdringlicher Bettler im Bereich der Abt-Rudolf-Straße unterwegs. Unter anderem hat der zunächst unbekannte Mann an der Haustür einer 91-jährigen Frau geklingelt und vehement um Geld gebettelt. Nachdem die Seniorin dem Mann letztendlich 10 Euro ausgehändigt hatte, wollte dieser auch den Ehering, den die Dame an ihrem Ringfinger trug. Mit viel Mühe gelang es der Dame den Mann aus der Haustür zu schieben und diese anschließend zu verschließen. Noch am selben Tag gingen beim Polizeirevier Ellwangen weitere Anrufe über einen aggressiven Bettler ein. Von Zeugen konnten auch Bilder des Bettlers und einem benutzten Fahrzeug gefertigt werden. Durch eine Polizeistreife des Polizeireviers Ellwangen konnte am Dienstag das besagte Fahrzeug festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei konnte auch der aggressive Bettler im Fahrzeug angetroffen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde der 38-jährige rumänische Staatsangehörige vorläufig festgenommen und einem Richter vorgeführt, welcher den beantragten Haftbefehl der Staatsanwaltschaft in Vollzug setzte, so dass der Mann in eine Justizvollzugsanstalt verbracht werden konnte.

Hier die Ursprungspressemeldung:

Ellwangen: Nachdrückliche Geldforderung

Ein bislang Unbekannter läutete am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr an der Haustüre einer 91-Jähriger in der Abt-Rudolf-Straße. Der Mann übergab der Seniorin einen Zettel, auf dem er um Geld für seine Familie bat. Zunächst ging die alte Dame nicht auf das Ansinnen des Mannes ein, weshalb er sie an die Wand drückte und am Arm festhielt. Um den Unbekannten loszuwerden, ging die 91-Jährige in die Küche, holte 10 Euro und übergab diese dem Unbekannten. Dieser jedoch gab sich immer noch nicht zufrieden, sondern forderte wohl auch den Ring, den die alte Dame am Finger trug. Infolge dessen schob die 91-Jährige den Mann aus ihrer Wohnung und verschloss die Türe. Das Polizeirevier Ellwangen hat in dieser Sache Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel.: 07961/9300 um Hinweise auf den Unbekannten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell