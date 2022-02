Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sattelzug unter Bahnbrücke hängengeblieben

Aalen (ots)

Jagstzell: Sattelzug unter Bahnbrücke hängengeblieben

Am Mittwochvormittag gegen 09 Uhr befuhr ein 45-jähriger Sattelzugfahrer die B290 von Stimpfach in Richtung Ellwangen. Hierbei unterschätzte er die Höhe seines Sattelzugs und blieb unter einer Bahnbrücke hängen. Der Sattelzug verkeilte sich mit seinem Auflieger, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 100 000 Euro entstand. Der Bahnverkehr musste kurzfristig eingestellt werden. Die Strecke bleibt bis zur Bergung des LKW gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

