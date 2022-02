Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Nachbarin verletzt - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Waldhausen: Auffahrunfall

Auf 3000 Euro wird der Schaden geschätzt, der bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag entstand. Gegen 13.45 fuhr in der Deutschordenstraße ein 59-Jähriger mit seinem Mercedes Vito auf den Ford Fiesta einer 61-Jährigen auf.

Aalen: BMW übersehen

Ein 45-Jähriger fuhr am Dienstag gegen 13.45 Uhr mit seinem Audi in die Turnstraße ein. Dabei übersah er eine von links kommende 40-jährige BMW-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden, der auf 2000 Euro geschätzt wird.

Ellwangen: Unfallflucht

Am Ziegelberg beschädigte am Dienstag ein bislang unbekannter Verursacher vermutlich beim Parken einen Audi A5. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ im Zeitraum zwischen 5.30 Uhr und 15.30 Uhr rund 1500 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Parkende Fahrzeuge gestreift

Ein BMW, der in der Untere Zeiselbergstraße abgestellt war, wurde in der Zeit von Sonntagmittag, 13 Uhr bis Montagmittag, 12:30 Uhr, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. In der Kettelerstraße in Lindach wurde am Dienstag um 20:45 Uhr festgestellt, dass ein dort geparkter Mercedes-Benz beschädigt wurde. An diesem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Auch hier flüchtete der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Ruppertshofen: Nachbarin verletzt

Am Dienstagabend gegen 21:40 Uhr wurde in der Kirchgasse eine 29-jährige Frau durch einen ebenfalls 29-jährigen Nachbarn angegriffen. Der Mann ging aus bislang nicht bekannten Gründen auf die junge Frau und deren Hund los und schlug mit einem Werkzeug auf seine Nachbarin ein. Der Hund der jungen Dame wiederum biss daraufhin den Angreifer ins Bein. Die 29-Jährige wurde im Anschluss zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der 29-jährige Angreifer, bei dem ein Atemalkoholgehalt von fast 2 Promille festgestellt werden konnte, wurde anschließend in Polizeigewahrsam genommen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall in der Rechbergstraße

Am Dienstag um 15.30 Uhr wollte ein 65-jähriger Lenker eines VW Golf vom Straßenrand auf die Rechbergstraße einfahren. Hierbei übersah er einen von hinten heranfahrenden VW Golf einer 87-Jährigen und kollidierte mit deren Fahrzeug. Zudem prallte der 65-Jährige mit seinem Fahrzeug noch gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Passat. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3700 Euro.

Lorch: Fahrer von Linienbus gesucht

Am Dienstag gegen 15:30 Uhr befuhr eine 37-jährige Frau mit ihrem Renault Megane die Waldhäuser Straße von Rattenharz in Richtung Waldhausen. Auf der Strecke kam ihr ein Linienbus entgegen und streifte ihr Fahrzeug, so dass der Spiegel beschädigt wurde. Der Busfahrer bremste kurz ab und setzte daraufhin seine Fahrt fort. An dem Renault entstand ein Schaden von ungefähr 1000,00 Euro. Es handelte sich um einen blau-weiß Bus mit Göppinger Kennzeichen. Hinweise auf den Fahrer erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580.

